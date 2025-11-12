Al via a Mola di Bari la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”

MOLA DI BARI - Parte domani,, e durerà fino al, la, il brand diorganizzato in collaborazione cone in partnership con, che curerà la realizzazione degli educational tour.

La manifestazione avrà la sua base presso il Metamare Resort di Mola di Bari.

L’evento internazionale vedrà la partecipazione di dieci wedding planner di fama internazionale, professionisti specializzati in matrimoni di lusso, destination wedding e cerimonie LGBTQ+, interessati a collaborare con i fornitori locali per proporre la Puglia come destinazione ideale dove pronunciare il “sì”.

I partecipanti provengono da Stati Uniti, Austria, Francia, Repubblica Ceca e Regno Unito e saranno protagonisti di Fam Trip alla scoperta di location, sale ricevimenti e strutture ricettive pugliesi. In programma anche educational tour nei luoghi di interesse culturale e incontri B2B con le aziende del settore wedding, pronte a presentare le proprie produzioni e i propri servizi esclusivi.

“La Puglia si colloca tra le prime tre destinazioni italiane per il wedding, con una forte attrattività per gli stranieri e per i cosiddetti matrimoni VIP”, dichiara Luca Scandale, Direttore generale di Pugliapromozione.

“Il brand Puglia è ormai talmente conosciuto che sempre più persone scelgono la nostra regione non solo per le vacanze, ma anche per sposarsi, investire o acquistare casa. Con il progetto PugliaIn Wedding Tourism puntiamo a consolidare la posizione della Puglia nel panorama nazionale e internazionale, valorizzandone i luoghi, le emozioni, l’autenticità e la qualità della filiera a supporto dei servizi per il wedding.”

Gli ospiti internazionali visiteranno location e strutture d’eccellenza, vivranno esperienze legate alla cultura, all’artigianato e all’enogastronomia pugliese, e concluderanno il percorso con incontri d’affari con le imprese del territorio.

I wedding planner partecipanti:

Nicole Tagger – Austria Elisa Orsetti – Italia Gwendaline Nicolas – Francia Martina Meozzi – Italia Tomhas Pesce – USA Andrea Haman – Repubblica Ceca Cristeena Barretto – USA Rob Ferre – USA Michelle Jacobs – Regno Unito