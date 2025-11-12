Al via a Mola di Bari la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”
MOLA DI BARI - Parte domani, 13 novembre, e durerà fino al 16 novembre, la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, il brand di Pubblivela organizzato in collaborazione con Assowedding e in partnership con Pugliapromozione, che curerà la realizzazione degli educational tour.
La manifestazione avrà la sua base presso il Metamare Resort di Mola di Bari.
L’evento internazionale vedrà la partecipazione di dieci wedding planner di fama internazionale, professionisti specializzati in matrimoni di lusso, destination wedding e cerimonie LGBTQ+, interessati a collaborare con i fornitori locali per proporre la Puglia come destinazione ideale dove pronunciare il “sì”.
I partecipanti provengono da Stati Uniti, Austria, Francia, Repubblica Ceca e Regno Unito e saranno protagonisti di Fam Trip alla scoperta di location, sale ricevimenti e strutture ricettive pugliesi. In programma anche educational tour nei luoghi di interesse culturale e incontri B2B con le aziende del settore wedding, pronte a presentare le proprie produzioni e i propri servizi esclusivi.
“La Puglia si colloca tra le prime tre destinazioni italiane per il wedding, con una forte attrattività per gli stranieri e per i cosiddetti matrimoni VIP”, dichiara Luca Scandale, Direttore generale di Pugliapromozione.
“Il brand Puglia è ormai talmente conosciuto che sempre più persone scelgono la nostra regione non solo per le vacanze, ma anche per sposarsi, investire o acquistare casa. Con il progetto PugliaIn Wedding Tourism puntiamo a consolidare la posizione della Puglia nel panorama nazionale e internazionale, valorizzandone i luoghi, le emozioni, l’autenticità e la qualità della filiera a supporto dei servizi per il wedding.”
Gli ospiti internazionali visiteranno location e strutture d’eccellenza, vivranno esperienze legate alla cultura, all’artigianato e all’enogastronomia pugliese, e concluderanno il percorso con incontri d’affari con le imprese del territorio.
I wedding planner partecipanti:
Nicole Tagger – Austria
Elisa Orsetti – Italia
Gwendaline Nicolas – Francia
Martina Meozzi – Italia
Tomhas Pesce – USA
Andrea Haman – Repubblica Ceca
Cristeena Barretto – USA
Rob Ferre – USA
Michelle Jacobs – Regno Unito
“Desidero innanzitutto ringraziare Metamare Resort per aver creduto nel progetto e per l’ospitalità”, afferma Gaetano Portoghese, ideatore e organizzatore dell’evento.
“Siamo felici di accogliere questi professionisti del wedding internazionale che, visitando la Puglia per la prima volta, potranno indirizzare le loro coppie verso la nostra destinazione. Realizzeranno 10 site inspection in alcune delle più belle location della regione e parteciperanno a 20 incontri B2B nelle mattinate di sabato e domenica. Grazie a Pugliapromozione visiteranno inoltre luoghi di grande valore culturale come le Grotte di Castellana e il centro storico di Bari.
L’evento si concluderà con una cena di gala presso Tenuta Pinto, alla presenza dei wedding planner, di rappresentanti istituzionali e imprenditori pugliesi, per celebrare insieme il destination wedding, il futuro del turismo di lusso in Puglia, che con i nostri eventi vogliamo rendere sempre più presente.”