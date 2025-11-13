Bari diventa “Shiatsu Friendly”: firmato il protocollo con APOS

BARI – Questa mattina nellaè stato ufficialmente firmato il protocollo, rendendo Bari ila entrare nella rete nazionale delle, un modello che promuoveattraverso la pratica dello Shiatsu.

La firma è avvenuta alla presenza dell’assessora al Welfare, del presidente di APOS – Associazione professionale operatori e insegnanti Shiatsu, Alberto Scattarelli, e della presidente della commissione Pari Opportunità del Comune di Bari. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto dell’assessorato al Welfare e della commissione Pari Opportunità.

Eventi gratuiti domani all’ex Mercato del Pesce

Le prime attività pubbliche si terranno venerdì 14 novembre, dalle 11 alle 22, presso l’Ex Mercato del Pesce in Piazza del Ferrarese, con trattamenti Shiatsu gratuiti, conferenze divulgative sulla salute naturale e stili di vita sani, spazi di approfondimento sul contatto consapevole, ascolto e prevenzione. L’iniziativa è inclusiva e dedicata a tutte le fasce d’età, con particolare attenzione a bambini, adolescenti, anziani e persone in condizioni di fragilità socio-economica o con disabilità.

Nei prossimi mesi, il progetto sarà esteso anche ai cinque Municipi cittadini, sempre con eventi gratuiti e con focus sulle persone vulnerabili.

Un progetto di benessere e prevenzione

“Bari City Shiatsu Friendly” promuove un modello culturale basato sul benessere, sull’ascolto e sulla pace, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 su salute, equità, educazione e coesione sociale.

Lo Shiatsu è una disciplina manuale nata in Giappone nel primo dopoguerra, mirata a ristabilire l’equilibrio psicofisico dell’individuo e favorire il naturale recupero del benessere, senza l’uso di strumenti, oli o creme. In Italia conta migliaia di professionisti e rientra nelle Discipline Bio Naturali o Discipline del Benessere psicofisico, sempre più valorizzate nella cultura della prevenzione e della qualità della vita.

Secondo il presidente Scattarelli: “Diventare il primo capoluogo di regione a sottoscrivere un protocollo ‘Shiatsu Friendly’ significa scegliere un modello culturale basato sul benessere, sull’ascolto e sulla pace. Portare lo Shiatsu nel cuore della città è un dono per tutta la comunità”.

Bari tra le città italiane Shiatsu Friendly

APOS ha già siglato protocolli con numerosi comuni italiani, tra cui Allerona, Chianciano Terme, Jesolo, Calci, Ferla, Lerici, Teolo, Caltanissetta, Crescentino, Ripe San Ginesio, Castelsantangelo sul Nera, Fontanetto Po, Giarre, Lesignano de’ Bagni, Mogliano e Sassoferrato, mentre Polignano a Mare entrerà nel 2025, confermando una rete in continua espansione.

Per informazioni: www.shiatsuapos.com



