Torna il “Vintage Market Bari”: due giorni tra moda, musica e sostenibilità

BARI – Appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage e del riuso:torna allala, la più grande e prestigiosa mostra mercato del Sud Italia dedicata agli oggetti e ai prodotti del passato.

Organizzato da Bidonville Vintage Store, l’evento si terrà nel Padiglione 20 (ingresso Edilizia) e ospiterà oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia, distribuiti su 5.000 metri quadrati di esposizione.

Vintage e sostenibilità: il filo conduttore

Lo slogan rimane lo stesso delle passate edizioni: “Vintage is the way to save Planet”, un messaggio che sottolinea come il riuso e il recupero di oggetti del passato rappresentino un gesto concreto di tutela ambientale e promozione dell’economia circolare.

“Anche questa dodicesima edizione sarà ricca di novità e nuove energie – spiega Nicola Mincuzzi, organizzatore e titolare di Bidonville Vintage Store –. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti: il nostro Vintage Market è oggi il fiore all’occhiello del Mezzogiorno, alla pari di eventi analoghi a Roma o Milano. Vogliamo continuare a crescere e contribuire a rendere Bari una città viva, creativa e attenta alla sostenibilità.”

Cosa troveranno i visitatori

Tra gli stand: abbigliamento e accessori vintage, artigianato artistico, modernariato, vinili, vecchi giocattoli e consolle retrò, illustrazioni, libri usati, cosmesi bio, piante, design sostenibile e prodotti di upcycling.

Il Vintage Market è anche un palcoscenico per giovani artisti, artigiani creativi e nuove realtà che interpretano la moda e l’arte con originalità e rispetto per l’ambiente.

Le aree tematiche e gli eventi collaterali

Durante le due giornate, i visitatori potranno partecipare ad attività nell’ambito delle diverse aree tematiche:

Area Retrogaming (a cura di Fabrizio Alemanno e Videogames Generation)

Area Auto d’Epoca (Associazione Maggioloni Vintage)

Area Food & Street Food , con specialità locali

Laboratori per bambini

Area Kess’Art con esperienze artistiche e sostenibili

Area esterna per live band e dj set

Programma principale

Sabato 15 novembre

Ore 10: apertura

Ore 11–12.30: laboratorio per bambini (Pea Dé)

Ore 12: Vinyl dj set con Alfredo Maddaloni

Ore 16–17.30: laboratorio per bambini (Scartoff)

Ore 17–22: Spaghetti Brothers + balli Lindy Hop

Nell’area esterna: dj set e live band fino alla chiusura

Domenica 16 novembre

Ore 10.30–12: spettacolo teatrale (Room to Play)

Ore 12: Vinyl dj set con Michela Cini

Ore 15.30–17: spettacolo teatrale (Room to Play)

Ore 17: Orecchiette Swing , tra swing e tradizione pugliese

Nell’area esterna: dj set di Maddaloni e Cini, protagonisti di eventi internazionali e collaboratori di Radio Capital e Apulian Black Connection

Laboratori artistici e area talk

Presso l’Area Kess’Art – Pocket Experience, mini laboratori da 40 minuti permetteranno di cimentarsi nella pittura su vinili, nella creazione di gioielli e ciondoli handmade, nel collage su borse di stoffa e in altri esperimenti di riciclo creativo.

Prenotazioni e dettagli su www.kessart.it.

Sempre attiva l’Area Talk, con la diretta di Radio RKO, condotta da Carlo Chicco & Friends, che intervisteranno espositori, artisti e visitatori.

Orari e informazioni utili

Sabato 15 novembre : ore 10–22

Domenica 16 novembre : ore 10–21

Biglietto d’ingresso: €3 (acquistabile in Fiera, su Viva Ticket o su www.vintagemarketbari.it)

Ingresso gratuito per over 65, persone con disabilità, bambini sotto i 12 anni e chi arriva in bicicletta a noleggio Veloservice (via Vallisa 81).

📍 Info:

👉 www.vintagemarketbari.it

👉 www.bidonvillestore.it

📸 Instagram: @vintage_market_bari

📘 Facebook: Vintage Market Bari