Bari, fiaccolata in memoria delle vittime della strada al quartiere San Paolo

BARI – Il quartieredi Bari si raccoglierà in preghiera per ricordare lecon unaorganizzata da, in collaborazione con i

L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 novembre presso la Chiesa Madre della Divina Provvidenza, in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni.

Il programma prevede:

Ore 18:00: Santa Messa in memoria delle vittime della strada, celebrata nella Parrocchia Madre della Divina Provvidenza.

Ore 19:00: Fiaccolata e breve corteo per le vie del quartiere, con le immagini delle vittime, fino al Giardino di Santa Rita, dove si terrà un momento di preghiera e raccoglimento in loro ricordo.

L’iniziativa nasce con l’intento di mantenere viva la memoria di chi ha perso la vita sulle strade e di sensibilizzare la comunità sull’importanza della sicurezza e del rispetto delle regole durante la guida.