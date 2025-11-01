Bari, fiaccolata in memoria delle vittime della strada al quartiere San Paolo
BARI – Il quartiere San Paolo di Bari si raccoglierà in preghiera per ricordare le vittime della strada con una fiaccolata commemorativa organizzata da Michele Genchi, in collaborazione con i sacerdoti della Parrocchia Madre della Divina Provvidenza.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 novembre presso la Chiesa Madre della Divina Provvidenza, in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni.
Il programma prevede:
- Ore 18:00: Santa Messa in memoria delle vittime della strada, celebrata nella Parrocchia Madre della Divina Provvidenza.
- Ore 19:00: Fiaccolata e breve corteo per le vie del quartiere, con le immagini delle vittime, fino al Giardino di Santa Rita, dove si terrà un momento di preghiera e raccoglimento in loro ricordo.
L’iniziativa nasce con l’intento di mantenere viva la memoria di chi ha perso la vita sulle strade e di sensibilizzare la comunità sull’importanza della sicurezza e del rispetto delle regole durante la guida.
