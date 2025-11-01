Tragedia nella notte di Halloween a Bari: muore un 25enne di Bitonto sulla tangenziale

– Una tragedia ha segnato la notte di Halloween sulla, all’altezza dei curvoni di. Un ragazzo di, originario di, ha perso la vita mentre cercava di soccorrere un automobilista finito fuori strada.

Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava con un gruppo di amici quando è sceso dall’auto per prestare aiuto. Purtroppo, è stato travolto e ucciso da un’altra automobile proveniente in direzione Foggia.

Il traffico sulla tangenziale è rimasto bloccato da Bari verso l’aeroporto per diverse ore, mentre sul posto operavano i soccorritori del 118 e la polizia locale. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La comunità di Bitonto e Bari è sotto shock per la tragedia consumatasi in una notte che avrebbe dovuto essere di festa.