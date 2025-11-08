🔵 Bari, forte acquazzone nel pomeriggio: disagi al traffico e circolazione rallentata
BARI – Un violento acquazzone si è abbattuto sul capoluogo pugliese a partire dalle 15 di oggi, confermando le previsioni e l’allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale.
La pioggia intensa ha causato disagi alla circolazione in diverse zone della città, con rallentamenti al traffico e piccoli allagamenti nelle aree più esposte.
Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare lungo le arterie principali e nei sottopassi cittadini, dove il livello dell’acqua è salito rapidamente nelle ore centrali del pomeriggio.