Giubileo del mondo del lavoro, la Cisl Puglia a Roma con una delegazione guidata da Castellucci
ROMA – La Cisl Puglia ha preso parte oggi, con una folta delegazione, all’Udienza Giubilare del Mondo del Lavoro con Papa Leone XIV, alla presenza della segretaria generale Daniela Fumarola e delle rappresentanze territoriali provenienti da tutta la regione.
«La partecipazione all’Anno Santo – ha dichiarato il segretario generale della Cisl Puglia, Antonio Castellucci – conferma il nostro impegno nel porre al centro il lavoro, la dignità della persona, la solidarietà e la pace. Attraversando la Porta Santa portiamo le istanze di un territorio laborioso e resiliente come quello pugliese».
Il Giubileo dei Lavoratori, ha sottolineato Castellucci, rappresenta «un’occasione di profonda riflessione in una fase complessa, che richiama tutti alla responsabilità di costruire coesione e dialogo sociale».
«Essere qui – ha aggiunto – significa rinnovare l’impegno per una Puglia inclusiva e solidale, al servizio della persona e del bene comune. La Cisl c’è, con passione, competenza e radicamento nei territori. Continueremo a farlo, con coerenza e insieme».