Bari, il Municipio II ripudia la violenza di genere: domenica 16 novembre la marcia simbolica

BARI – Domenica 16 novembre si terrà unacontro la violenza di genere, promossa dalladi Bari. L’iniziativa, condivisa dall’intero Consiglio municipale, mira a diffondere messaggi di sensibilizzazione sul tema, in vista della, in programma il 25 novembre.

La marcia partirà dal Parco Rossani alle ore 10 (raduno alle 9.30) e percorrerà circa tre chilometri attraversando le principali strade del Municipio: corso Benedetto Croce, viale Giovanni XXIII, via Giulio Petroni, via Modugno, viale Concilio Vaticano II, Piazzetta dei Papi, via Papa Benedetto XIII, via Saverio Lioce, viale John Fitzgerald Kennedy, fino al Giardino Palmina Martinelli, dove si concluderà con la deposizione di gerbere rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e un momento di riflessione e ascolto.

Ai partecipanti saranno distribuite pettorine con la scritta “Il Municipio ripudia la violenza di genere”, e verranno installati cinque banner nelle sedi dei Municipi, riportando lo stesso messaggio.

L’iniziativa rientra nel programma de “Le Domeniche dello Sport”, promosso dal Municipio II, con l’obiettivo di coniugare sensibilizzazione, partecipazione e comunità.