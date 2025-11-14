Furti in negozi di Corato: due arresti e una denuncia

CORATO – Laha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dalsu richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di indagini su una serie di furti commessi in esercizi commerciali della zona.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip, due uomini sono stati arrestati e una donna denunciata in stato di libertà, per furto aggravato e ricettazione. Gli indagati avrebbero sottratto numerosi articoli di biancheria intima per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Uno dei due arrestati è ritenuto responsabile di ulteriori furti, commessi con modalità simili: forzatura di infissi, asportazione di denaro dai registratori di cassa e di altri prodotti.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corato e coordinate dalla Procura di Trani, hanno sfruttato anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza privati e comunali, permettendo l’identificazione degli indagati e la ricostruzione dei fatti.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari: la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, con il pieno diritto di difesa.