Bari Multiservizi amplia il parco mezzi con 10 nuovi veicoli elettrici
BARI – Dieci nuovi mezzi elettrici entreranno a breve nel parco auto di Bari Multiservizi, segnando un ulteriore passo avanti verso la transizione energetica e l’autonomia sostenibile.
Cinque camioncini scoperti a trazione elettrica sostituiranno altrettanti veicoli GPL, facilitando l’accesso alle aree verdi cittadine. Altri cinque furgoncini elettrici coperti sono in fase di aggiudicazione e andranno ad ampliare ulteriormente la flotta. Con queste aggiunte, la percentuale di mezzi elettrici sul totale salirà all’80%, con l’obiettivo di raggiungere il 90% entro il 2026.
Attualmente il parco mezzi dell’azienda è già costituito principalmente da veicoli elettrici, con l’intenzione di completare la flotta a emissioni zero anche con mezzi pesanti non appena disponibili sul mercato.
Il progetto ambientale è supportato dagli investimenti per l’efficientamento della sede di via Viterbo, dove la produzione autonoma di energia da impianti fotovoltaici è stata interamente utilizzata nel 2025. La riqualificazione della sede, prevista nei prossimi due anni, consentirà di potenziare ulteriormente l’autonomia energetica.
Anche le attrezzature elettriche per il settore verde saranno rinnovate con modelli più performanti, riducendo il rischio uditivo per i dipendenti. La sede aziendale dispone già di 36 punti di ricarica per i veicoli e di hub per le attrezzature elettriche disponibili h24.
Con questo intervento, Bari Multiservizi conferma il proprio impegno verso una gestione sostenibile, efficiente e a basso impatto ambientale delle attività operative cittadine.