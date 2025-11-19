Lecce, Città del Sole aderisce al 'Giocattolo Sospeso'



Anche lo store di Lecce tra i protagonisti della campagna di solidarietà di Assogiocattoli





LECCE - Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, parte ufficialmente la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, un progetto benefico ideato da Assogiocattoli. L'iniziativa ha l'obiettivo di raccogliere e donare più giochi possibile in vista del Natale. Città del sole aderisce per la seconda volta con entusiasmo al Giocattolo Sospeso che lo scorso anno aveva permesso raccogliere, negli store Città del sole oltre 1.500 giochi, dimostrando quanto il gioco possa essere un potente strumento di solidarietà e condivisione, capace di unire grandi e piccoli in un gesto di generosità collettiva.





Cresce il numero di punti vendita aderenti, che superano i 50 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale incluso il negozio di Lecce, rendendo ancora più magiche le festività natalizie per tanti bambini in difficoltà.





Città del sole, da sempre in prima linea nella promozione del gioco educativo e della cultura della solidarietà, ha scelto di supportare con maggior entusiasmo il progetto di Assogiocattoli, trasformando i suoi negozi in punti di raccolta per i giochi destinati a bambini che ne hanno bisogno grazie al contributo di enti benefici ben radicati sul territorio. Città del sole dimostra ancora una volta il suo impegno sociale, contribuendo a diffondere un messaggio di speranza e gioia attraverso il gioco.





L'iniziativa benefica Giocattolo Sospeso si ispira alla tradizione napoletana del "caffè sospeso". Anche i clienti di Città del sole potranno partecipare a questo stupendo progetto semplicemente acquistando un gioco da lasciare "sospeso" nei negozi. Saranno enti ed associazioni a fare in modo che vengano recapitati a migliaia di famiglie e bambini in difficoltà.





In questo periodo di festa, Città del sole conferma il suo impegno a sostenere la comunità, promuovendo il gioco come potente strumento di inclusione, crescita e solidarietà, rendendo ogni momento natalizio un’opportunità di far felici i più piccoli.