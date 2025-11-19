Calimera, madre e figlio trovati morti: nessuna ferita sul corpo del piccolo

CALIMERA – Una tragedia ha colpito la comunità di Calimera, in provincia di Lecce. Najoua Minniti, 35 anni, è stata trovata morta in mare nel pomeriggio di ieri a Torre dell’Orso, circa 20 chilometri dal suo comune di residenza. Poco dopo, il figlio di 9 anni, Elia Perrone, è stato rinvenuto senza vita nella camera da letto dell’abitazione della madre in via Montinari.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Il piccolo sarebbe deceduto durante la notte tra il 17 e il 18 novembre per asfissia meccanica nel sonno, senza segni di ferite esterne. L’autopsia chiarirà se la causa sia soffocamento o strangolamento. La madre, che da tempo era seguita dai servizi sociali e soffriva di gravi stati depressivi, avrebbe poi raggiunto una località di mare con la propria auto e si sarebbe suicidata annegando.

La donna, originaria della Calabria, aveva recentemente condiviso sui social una foto in famiglia con la didascalia “Ogni tanto riusciamo a riunire tutta la famiglia”, scattata sullo sfondo del mare, che oggi assume un tragico significato alla luce dei fatti.

Fonti investigative riferiscono che Najoua Minniti aveva manifestato in più occasioni intenzioni suicide e lasciato intendere di poter coinvolgere il figlio. Il bambino era in affidamento congiunto con il padre, Fabio, con cui la donna litigava frequentemente. I rapporti familiari erano complicati e più volte i due genitori si erano denunciati a vicenda.

Il sindaco di Calimera, Gianluca Tommasi, ha espresso il proprio cordoglio:

"Le ultime ore hanno profondamente sconvolto la nostra comunità. Desidero esprimere la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che conoscevano queste due vite spezzate. La scuola è già attiva per offrire ascolto e supporto ai bambini e ai ragazzi del nostro paese. Le forze dell’ordine stanno lavorando con rigore per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Oggi più che mai dobbiamo restare uniti nel silenzio e nel rispetto."

Il caso resta sotto stretta osservazione delle autorità locali e dei servizi sociali, mentre la comunità cerca di elaborare il lutto per questa doppia perdita così drammatica.