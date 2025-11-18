Bari, sesta edizione di “Insieme per l’Oncologico”: una serata di solidarietà e spettacolo

BARI - L’Associazione Araba Fenice APS, con la Presidente Annamaria Baccaro e la Vice Presidente Cristina Maremonti, presenta la sesta edizione di, l’iniziativa benefica a favore dell’Istituto Tumori di Bari. L’evento si terrà giovedì 20 novembre 2025 presso l’Auditorium della Scuola Allievi della Guardia di Finanza di Bari (viale Europa 97), a partire dalle ore 20:00.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della ricerca oncologica, oltre a raccogliere fondi destinati a progetti di cura, assistenza e benessere dei pazienti dell’Istituto.

La serata sarà animata dalla Compagnia Piccola Ribalta, che porterà in scena la commedia comica “Mi Separo 2”, sequel dello spettacolo “Mi Separo”. La rappresentazione offre uno scorcio realistico sulla famiglia occidentale contemporanea, tra situazioni esilaranti e momenti di tenerezza, mostrando le sfide della nostra generazione tra il ruolo di figli e quello di genitori.

All’evento parteciperanno inoltre il Direttore Generale dell’Istituto Tumori di Bari, Avv. Alessandro Delle, e medici illustri dell’Istituto, sottolineando l’importanza del legame tra comunità, istituzioni e realtà locali nella lotta contro il cancro.

“Insieme per l’Oncologico” conferma l’impegno di Araba Fenice APS nel promuovere iniziative sociali di valore e nel creare momenti di condivisione che contribuiscono concretamente a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici.

Prenotazioni e informazioni:

Annamaria Baccaro (Presidente) 333 2311814

Cristina Maremonti (Vice Presidente) 339 5852312





Un appuntamento da non perdere: una serata dove ridere fa bene al cuore, alla mente e all’anima… e fare del bene fa ancora meglio.