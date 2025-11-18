Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare: proseguono i lavori a San Pio e Santa Rita

BARI - Proseguono a pieno ritmo i cantieri dei due progetti finanziati nell’ambito del, a San Pio e Santa Rita, con interventi che riguardano la realizzazione di nuovi alloggi pubblici, spazi verdi, percorsi ciclabili e strutture per la collettività.

San Pio: 68 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica

A San Pio sono in corso i lavori per la costruzione di 68 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, affidati ad Apulia Srl, per un investimento complessivo di 16 milioni di euro. L’area di circa 1.800 metri quadrati, con accesso da via Gregorio Ancona, ospiterà un edificio di cinque piani, allineato agli edifici esistenti, con appartamenti di varie dimensioni per garantire maggiore versatilità.

Il progetto prevede anche 83 posti auto a raso, di cui 4 per utenti con disabilità, percorsi pedonali accessibili e aree verdi permeabili con funzione di schermatura e ombreggiatura. I materiali utilizzati rispondono a criteri di sicurezza, durabilità, sostenibilità ambientale e facilità di manutenzione, con particolare attenzione all’uso di componenti eco-compatibili e riciclabili.

Santa Rita: interventi di riqualificazione urbana e servizi per la comunità

A Santa Rita, finanziati con 15 milioni di euro e affidati a Cobar Spa, proseguono gli interventi su cinque ambiti principali:

Mobilità sostenibile e parcheggi: riqualificazione di strade, marciapiedi e piste ciclabili (vie Cascia, Roccaporena, Dello Scoglio, Lama del Duca, viale Santa Rita) con realizzazione di nuovi parcheggi a servizio dei residenti.

Nuovo spazio pubblico vicino alla Cava di Maso: in corso la realizzazione di un parco pubblico, con aree verdi, nuovi sottoservizi, viabilità circolare e parcheggi, in continuità con gli impianti sportivi e il Centro famiglie.

Parco attrezzato in via Cascia: completamento di un’area verde in sostituzione dell’ex mercato, con pista ciclabile collegata a viale Santa Rita.

Centro per l’infanzia: edificazione di un asilo nido con capacità di circa 98 bambini, ubicato dietro l’attuale istituto scolastico materna ed elementare.

Centro di educazione ambientale: costruzione di un fabbricato all’interno del nuovo parco vicino alla Cava di Maso, destinato a diventare punto di incontro e di educazione ambientale per la collettività.





I lavori avanzano secondo le tempistiche previste, con attenzione alla sostenibilità, alla sicurezza e alla qualità degli spazi per i cittadini, confermando l’impegno del PINQuA nel migliorare l’abitare e la vivibilità urbana.