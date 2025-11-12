Bari si illumina per le festività: proseguono gli allestimenti di luminarie e alberi natalizi

BARI – Continuano a ritmo serrato le operazioni dia Bari, nell’ambito del nuovoper il servizio di installazione di catene luminose e decorazioni. Gli interventi riguardano, Bari vecchia e diversi quartieri della città.

Dopo il completamento di viale Japigia, via Sparano e via Argiro, con archi luminosi di 10 metri di altezza e larghezza, sono partiti i lavori su otto incroci di via Manzoni, con luminarie tradizionali, drappeggi di stringhe a led bianco caldo con flash e sfere luminose centrali.

In corso Vittorio Emanuele sarà illuminato l’avvolgimento completo dei 26 tronchi delle palme con stringhe led, per garantire continuità visiva lungo l’asse principale della città. In piazza Federico II di Svevia sarà montato un albero conico luminoso di 10 metri, mentre a Bari vecchia il sagrato della Basilica di San Nicola sarà valorizzato da 15 tende luminose alte 3 metri. A Torre a Mare sarà installato un albero di 8 metri in piazza della Torre.

Il progetto coinvolge anche i Municipi II e V, con l’allestimento di giardini, parchi e piazze, seguendo i principi di sobrietà, sostenibilità e valorizzazione del verde pubblico. Nel Municipio II, cinque alberi di circa 6-8 metri saranno collocati in punti strategici dei quartieri Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, Poggiofranco e Picone, mentre nel Municipio V le luminarie interesseranno le strade principali di Santo Spirito, Torricella, San Pio, Catino e Macchie.

Nei prossimi giorni saranno completati ulteriori allestimenti nelle altre zone della città, con luminarie augurali anche agli ingressi dei mercati e sulle vie di accesso ai diversi quartieri.