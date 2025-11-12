“Bari Gateway – La Porta del Futuro”: venerdì 14 novembre spettacolo di droni sulla rotonda Paolo Pinto

BARI – Un cielo illuminato dalla tecnologia e dalla creatività: è questo ciò che attende i baresi venerdì 14 novembre, quando la rotonda, di fronte all’ingresso monumentale della, ospiterà lo spettacolo di droni

L’evento chiuderà Drones Beyond 2025, la manifestazione dedicata alla sperimentazione e dimostrazione sull’uso dei droni in ambito sanitario, nel controllo del territorio e nel monitoraggio ambientale. L’iniziativa è organizzata dal Distretto Tecnologico Aerospaziale, in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bari, con il patrocinio dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico della Puglia e di Eurocontrol.

Lo spettacolo, previsto in due repliche alle 19 e alle 20, offrirà un’esperienza di intrattenimento innovativa, ad alto impatto visivo e simbolico, pensata per coniugare arte, tecnologia e sostenibilità ambientale, favorendo la partecipazione della cittadinanza e la diffusione della cultura scientifica e digitale.

“Bari Gateway” accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo e nell’ingegno umano: una voce narrante guiderà lo spettatore dalle origini della creazione fino alla nascita della mente artificiale, concludendo con un ritorno all’essenza umana.

Un racconto visivo che esplora il confine tra natura e tecnologia, tra ciò che vive e ciò che l’uomo impara a far vivere. La tecnologia come ponte tra le persone: dalla vita agli ingranaggi digitali, dal Dna della tecnologia all’occhio della conoscenza, fino al limite della macchina e al ritorno all’essenza dell’uomo, che resta al centro della storia e della città, da sempre proiettata verso l’orizzonte.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Bari, nell’ambito del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti – Bari Open Innovation Hub”, in collaborazione con il Distretto Tecnologico Aerospaziale.