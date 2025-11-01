Bari, torna “Promessi Sposi”: il matrimonio in vetrina alla Fiera del Levante dal 6 al 9 novembre

BARI - La magia del giorno del “sì” torna protagonista a Bari con la, in programma dalpresso il

Un appuntamento ormai storico che, anche quest’anno, offrirà ai futuri sposi un’esperienza completa per organizzare al meglio il proprio matrimonio: oltre 300 espositori presenteranno prodotti e servizi dedicati al mondo delle nozze — dagli abiti da sposa e da cerimonia, alle sale ricevimenti, dalla fotografia al viaggio di nozze, fino a bomboniere, gioielli, make-up e arredo casa.

L’edizione 2025 conferma il carattere internazionale del Salone, che per il terzo anno consecutivo riceve la qualifica ufficiale di fiera internazionale, con brand e artigiani provenienti non solo dalla Puglia — terra di eccellenza sartoriale — ma anche da altre regioni italiane e da diversi Paesi esteri.

Gli eventi in programma

Inaugurazione giovedì 6 novembre alle ore 17.00, con il taglio del nastro affidato all’attrice e conduttrice Beatrice Luzzi.

LevanteCooking, il “salone nel salone”, dedicato al wedding food e al wedding cake, con show cooking, contest, demo live e corsi a cura dei più noti chef pugliesi.

Ospite d’onore sabato 8 novembre, l’attrice Natalie Caldonazzo, che presto pronuncerà il suo “sì”, come annunciato di recente a Verissimo.

Ogni giorno, esibizioni live di band e artisti animeranno il palco centrale con musica e intrattenimento nuziale.





Wedding Tourism: la Puglia nel mirino dei grandi planner internazionali Dal 13 al 16 novembre, al Metamare Resort di Mola di Bari, si terrà la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, evento firmato Pubblivela in collaborazione con Assowedding.

Saranno presenti 15 wedding planner internazionali provenienti da Stati Uniti ed Europa, specializzati in matrimoni di lusso e LGBTQ+, per conoscere da vicino le migliori location e aziende pugliesi del settore attraverso incontri B2B e tour dedicati. La Puglia si conferma così una delle mete più ambite del wedding tourism internazionale, scelta ogni anno da centinaia di coppie straniere per il proprio matrimonio tra mare, arte e sapori del Sud. Orari di apertura Giovedì 6 e venerdì 7 novembre: ore 16.00 – 21.00

Sabato 8 e domenica 9 novembre: ore 10.00 – 21.00



