Tragedia a Torre del Greco: poliziotto 47enne muore in incidente stradale
TORRE DEL GRECO – Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Aniello Scarpati, 47 anni, poliziotto capo pattuglia della volante del commissariato di Torre del Greco. Lo scontro è avvenuto nella notte su viale Europa. Un altro agente, che era con lui a bordo, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata.
In un primo momento si era ipotizzato che l’incidente fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le verifiche successive hanno delineato una dinamica diversa: la volante si sarebbe scontrata con una BMW X4 in fuga, che procedeva ad alta velocità. Il conducente del SUV è attualmente ricercato per omissione di soccorso.
Secondo quanto ricostruito, l’impatto ha fatto precipitare la vettura della polizia in un dirupo vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria la Bruna. A bordo del SUV c’erano sei persone, di cui quattro, tra cui due minori, sono state trasportate in ospedale. Scarpati sarebbe morto sul colpo, sbalzato fuori dall’auto, mentre l’altro agente, alla guida della volante, ha subito diverse fratture ed è stato sottoposto a intervento chirurgico.
Le indagini proseguono con l’analisi delle telecamere di sorveglianza e la raccolta di testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul luogo è intervenuto il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che ha poi fatto visita anche in ospedale e alla famiglia della vittima. Scarpati lascia la moglie e tre figli.
Il cordoglio del Presidente Mattarella
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo profondo rammarico:
«Ho appreso la notizia dell'incidente stradale a Torre del Greco in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo solidarietà e vicinanza al Corpo di Polizia e ai familiari della vittima. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione».