Tragedia a Torre del Greco: poliziotto 47enne muore in incidente stradale

TORRE DEL GRECO – Un tragico incidente stradale ha causato la morte di, 47 anni, poliziotto capo pattuglia della volante del commissariato di Torre del Greco. Lo scontro è avvenuto nella notte su. Un altro agente, che era con lui a bordo, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in

In un primo momento si era ipotizzato che l’incidente fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le verifiche successive hanno delineato una dinamica diversa: la volante si sarebbe scontrata con una BMW X4 in fuga, che procedeva ad alta velocità. Il conducente del SUV è attualmente ricercato per omissione di soccorso.

Secondo quanto ricostruito, l’impatto ha fatto precipitare la vettura della polizia in un dirupo vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria la Bruna. A bordo del SUV c’erano sei persone, di cui quattro, tra cui due minori, sono state trasportate in ospedale. Scarpati sarebbe morto sul colpo, sbalzato fuori dall’auto, mentre l’altro agente, alla guida della volante, ha subito diverse fratture ed è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Le indagini proseguono con l’analisi delle telecamere di sorveglianza e la raccolta di testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul luogo è intervenuto il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che ha poi fatto visita anche in ospedale e alla famiglia della vittima. Scarpati lascia la moglie e tre figli.

Il cordoglio del Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo profondo rammarico: