Bari trionfa all’Athletics Challenge delle Province 2025 a Molfetta

ph_De Ceglie

MOLFETTA – Non una semplice gara, ma una vera e propria sfida a squadre: la quinta edizione dell’Athletics Challenge delle Province, organizzata dal Comitato Regionale Fidal Puglia, ha incoronato la Provincia di Bari campionessa. La squadra barese ha conquistato la “Caccia Finale”, aggiungendo il suo nome per la terza volta all’albo d’oro della manifestazione, davanti alle rappresentative di Salerno e Lecce.

Lo stadio Cozzoli di Molfetta ha ospitato un evento caratterizzato da grande entusiasmo, spalti gremiti e tifoseria calorosa. La formula di gara assegna punti in ogni specialità, determinando la partenza ad handicap della staffetta finale e regalando al pubblico un finale avvincente.

L’ordine del podio a squadre della “Caccia Finale” è stato: Bari, Salerno, Lecce, Napoli, Foggia, Taranto, Bat (Barletta, Andria, Trani), Basilicata, Avellino, Benevento, Brindisi.

Nonostante qualche rallentamento dovuto alla pioggia, l’Athletics Challenge ha confermato il successo del format ispirato al DNA (Dynamics New Athletics) della Federazione Europea di Atletica leggera, capace di combinare velocità e spettacolo.

Appuntamento al 2026 per una nuova edizione ricca di sfide e adrenalina.

📊 Risultati dettagliati di corse, salti e lanci: Fidal.it – Athletics Challenge 2025