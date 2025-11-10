Confal Federazione Scuola, Francesco Schifone riconfermato nel Consiglio Nazionale



Il 25 ottobre 2025 si è svolto a Terzigno (Napoli), presso l'Hotel Imperiale, il secondo congresso nazionale della Confal Federazione Scuola, che ha riconfermato Francesco Schifone nel Consiglio nazionale della Federazione.





L’evento, dedicato al tema “Il nostro impegno diventi valore”, ha riunito delegati da tutta Italia per discutere la riorganizzazione degli organi direttivi e il miglioramento delle condizioni del personale della scuola non statale.





Durante i lavori, è stato rieletto Raffaele Di Lecce come segretario generale e nominato un nuovo Consiglio nazionale composto da figure di rilievo, tra cui Michele Drago, Concetta Matrone, Francesco Chiappetta e Luigi Alessandro D’Aquino.





La riconferma di Schifone è stata celebrata con una targa di merito conferitagli da Di Lecce per l’impegno nella promozione dei valori e della solidarietà della Confal Scuola.





Sul piano economico, il congresso ha annunciato un aumento del 4% e una somma una tantum di 200 euro per il personale amministrativo, in riconoscimento del maggior carico di lavoro dovuto al DL 45/2025 (registro e pagella elettronici, protocollo informatico).





La Confal ha ribadito l’obiettivo di rafforzare la contrattazione di secondo livello, investire nella formazione e contrastare il dumping contrattuale e sociale, garantendo tutele economiche adeguate e dignitose.