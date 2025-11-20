Bari, turni taxi aperti in via straordinaria fino al 31 dicembre: già rilasciate 19 nuove licenze

BARI - Il Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive del Comune di Bari ha disposto l’apertura straordinaria dei turni taxifino al, mantenendo la precedenza per le auto di turno e l’obbligo, per ogni tassista, di non superare le, oltre al previsto giorno di riposo settimanale.

Il provvedimento introduce una fascia oraria di apertura dei turni più ampia per rispondere alla crescente domanda di mobilità:

In questo modo, i tassisti che lavorano al mattino potranno rimettersi in servizio nel pomeriggio (e viceversa), sempre nel limite massimo delle 10 ore giornaliere.

Perché il provvedimento

La decisione nasce dalla necessità di gestire l’elevato flusso di turisti in arrivo nel capoluogo, attratti non solo dal patrimonio artistico e culturale della città, ma anche dai numerosi eventi, congressi e manifestazioni previsti tra novembre e dicembre.

A questo si aggiunge il forte incremento della domanda di taxi che accompagnerà gli eventi natalizi e i concerti in calendario nelle prossime settimane. L’obiettivo è garantire ai visitatori e ai residenti spostamenti agevoli senza ricorrere all'auto privata.

Nuove licenze e prospettive 2026

Al momento sono state rilasciate 19 delle 30 nuove licenze previste dall’ultimo concorso straordinario, portando a 169 il numero totale di taxi attivi sul territorio comunale.

Il servizio oggi opera per 22 ore al giorno, con sospensione dalle 3 alle 5 del mattino. L’obiettivo del 2026 è arrivare a una copertura completa h24, sia in città sia in aeroporto, attraverso l’istituzione di un nuovo turno notturno ordinario.