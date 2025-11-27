Barletta, violento scontro tra auto e motocarro in via Canosa: due feriti

BARLETTA - Terribile impatto in serata alla periferia di Barletta. Intorno alle 20 di mercoledì 26 novembre, in via Canosa, all’altezza di contrada Perazzo, un’automobile e un motocarro sono rimasti coinvolti in un violento incidente.

I conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona: uno al “Dimiccoli” di Barletta, l’altro al “Bonomo” di Andria.

Le cause dello scontro sono ancora da chiarire. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e la polizia locale, che ha provveduto a deviare il traffico sulle complanari per consentire la messa in sicurezza dell’area e agevolare le operazioni di soccorso.