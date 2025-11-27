Bari, blitz antimafia dei Carabinieri: arresti contro il clan Strisciuglio

BARI - È in corso in queste ore un’operazione dei, su delega della, che sta portando all’arresto di presunti appartenenti al clan, gravemente indiziati di numerosi reati.

Tra le accuse contestate figurano: associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e tentata estorsione aggravate, porto e detenzione di armi da sparo clandestine e da guerra, ricettazione, lesioni personali aggravate, accensioni ed esplosioni pericolose, tutti reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo alle attività criminali del clan e testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata sul territorio barese.