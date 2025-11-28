Basket: l’Italia cade 81-76 contro l’Islanda nelle qualificazioni ai Mondiali 2027
FRANCESCO LOIACONO – Brutta battuta d’arresto per la nazionale italiana di basket, sconfitta 81-76 dall’Islanda alla “Nova Arena” di Tortona, nel gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2027 a Doha, Qatar. La partita segna il debutto sulla panchina azzurra del nuovo allenatore Luca Banchi.
Sintesi della partita
Il primo quarto vede Casarin portare in vantaggio l’Italia 18-16, ma la risposta di Fridriksson permette all’Islanda di chiudere in parità, 19-19. Nel secondo quarto, Palsson concretizza il 24-21 per gli islandesi, mentre una tripla di Fridriksson allunga sul 29-21. L’Italia prova a reagire con Baldasso, ma gli islandesi mantengono il vantaggio (32-28). I canestri di Steinarsson e Hermannsson fissano il punteggio a 38-34 a favore dell’Islanda all’intervallo.
Nel terzo quarto l’Islanda prova a scappare con Hlinason (43-38), ma l’Italia risponde e pareggia 49-49 grazie a Baldasso. Tuttavia, la tripla di Hermansson e il canestro di Gunarsson riportano l’Islanda avanti 61-54.
Il quarto quarto vede la rimonta azzurra con Procida, che porta l’Italia a -2 sul 63-61 e successivamente al 70-66. Ma Fridriksson segna due tiri liberi decisivi e poi chiude la partita 81-76 per gli islandesi.
Migliori marcatori
Italia: Casarin 19 punti, Procida 16
Islanda: Fridriksson 29 punti, Hlinason 16
Altri risultati e prossimi impegni
Nell’altra partita del gruppo D, la Lituania ha vinto 89-88 in trasferta contro la Gran Bretagna.
La prossima sfida per l’Italia sarà domenica 30 novembre alle 17:30, in trasferta contro la Lituania.