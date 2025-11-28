Serie A, Lecce-Torino: possibile titolarità per Youssef Maleh
FRANCESCO LOIACONO - Il centrocampista marocchino Youssef Maleh potrebbe partire titolare domenica 30 novembre alle 12:30 contro il Torino, nella tredicesima giornata di Serie A, allo stadio “Via del Mare”.
Dopo essere stato reintegrato nel Lecce il 17 ottobre, Maleh finora è sempre stato impiegato a partita in corso: ha esordito subentrando a Berisha a Udine, a Coulibaly contro il Napoli al Via del Mare e ancora a Berisha nella trasferta di Firenze.
Carriera e esperienza
Maleh vanta una carriera che lo ha visto protagonista in diverse squadre italiane: Empoli, Fiorentina, Venezia, Ravenna, Cesena e Cesena Under 19, oltre che nel settore giovanile del Cesena. Ha inoltre disputato una gara da titolare con la nazionale marocchina.
Obiettivo Lecce
Per il Lecce, l’obiettivo stagionale in Serie A resta chiaro: raggiungere la salvezza. L’inserimento di Maleh dall’inizio potrebbe rappresentare un elemento in più per il centrocampo giallorosso nella sfida contro i granata.