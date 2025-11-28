Serie A, Lecce-Torino: possibile titolarità per Youssef Maleh

- Il centrocampista marocchinopotrebbe partire titolare domenica 30 novembre allecontro il, nella tredicesima giornata di Serie A, allo stadio

Dopo essere stato reintegrato nel Lecce il 17 ottobre, Maleh finora è sempre stato impiegato a partita in corso: ha esordito subentrando a Berisha a Udine, a Coulibaly contro il Napoli al Via del Mare e ancora a Berisha nella trasferta di Firenze.

Carriera e esperienza

Maleh vanta una carriera che lo ha visto protagonista in diverse squadre italiane: Empoli, Fiorentina, Venezia, Ravenna, Cesena e Cesena Under 19, oltre che nel settore giovanile del Cesena. Ha inoltre disputato una gara da titolare con la nazionale marocchina.

Obiettivo Lecce

Per il Lecce, l’obiettivo stagionale in Serie A resta chiaro: raggiungere la salvezza. L’inserimento di Maleh dall’inizio potrebbe rappresentare un elemento in più per il centrocampo giallorosso nella sfida contro i granata.