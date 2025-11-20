Bisceglie, incidente sul lavoro in un frantoio: muore un 26enne

BISCEGLIE – Tragedia sul lavoro questa sera alla periferia di Bisceglie. Un giovane operaio,, 26 anni, ha perso la vita mentre era alla guida di un muletto nel piazzale esterno di un frantoio situato in via San Pietro.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era impegnato in una manovra quando, per cause ancora da accertare, si è verificato l’incidente che gli è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dello Spesal dell’Asl Bt, incaricati dei rilievi e delle verifiche sulle condizioni di sicurezza dell’impianto.

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Le indagini serviranno a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.