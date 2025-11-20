Puglia, scatta l’allerta gialla: in arrivo piogge, temporali e venti forti
BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle ore 00:00 del 21 novembre 2025 e per le successive 14 ore.
Sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati da deboli a puntualmente moderati sui settori settentrionali della regione.
Previsti inoltre venti forti, con locali rinforzi di burrasca, lungo i settori ionici.
Contestualmente è stato emesso un bollettino di criticità che prevede:
- Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali sulla Puglia Centrale Bradanica;
- Allerta gialla per rischio vento per l’area dei bacini del Lato e del Lenne.
La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione alle condizioni del territorio, in particolare nei pressi di zone esposte a frane e allagamenti, e a limitare gli spostamenti nelle ore di picco del maltempo.