Brindisi, 41enne uccide il padre durante una lite: si consegna ai carabinieri

BRINDISI - Tragedia familiare a Brindisi, dove, 41 anni, ha ucciso il padre, 70 anni, poco prima delle 20 di sabato sera. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite all’interno della loro abitazione.

Secondo quanto ricostruito, in casa era presente anche la madre, che Alessandro avrebbe voluto al suo fianco nel momento in cui si è presentato dai carabinieri per confessare quanto fatto, consegnando il coltello utilizzato per il delitto. Il 41enne, con problemi psichiatrici, è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Brindisi, con evidenti tracce di sangue sui vestiti al momento della consegna.

Nei prossimi giorni la procura di Brindisi conferirà l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo della vittima. Le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto sono affidate ai carabinieri della città.