Frode nei sussidi, la Guardia di Finanza scopre irregolarità per 420 mila euro nella Bat

TRANI - La Guardia di Finanza della Bat ha effettuato, dall’inizio dell’anno, controlli su 180 beneficiari di forme di sostegno al reddito, tra cui il Reddito di Cittadinanza e l’Assegno di Inclusione.

Le verifiche hanno portato all’emersione di 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili. I casi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Trani e di Foggia, nonché all’INPS. Secondo gli accertamenti, le prestazioni ottenute con l’inganno ammontano complessivamente a 420 mila euro.

Le operazioni rientrano nell’attività della Guardia di Finanza finalizzata a garantire la legalità nell’erogazione dei sussidi pubblici e a contrastare le frodi ai danni dello Stato.

