Serie C Girone C: risultati e prossimi impegni della quindicesima giornata
FRANCESCO LOIACONO - Nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C, il Monopoli cade in casa contro il Picerno, perdendo 0-2 al “Veneziani”. I lucani passano in vantaggio al 28’ con Abreu e raddoppiano al 76’, ancora con lo stesso giocatore. Con questa sconfitta il Monopoli resta sesto in classifica con 22 punti, in coabitazione con la Casertana.
Vittoria esterna per il Casarano, che si impone 3-1 sul Giugliano. I pugliesi passano in vantaggio al 13’ con Gega, subiscono il pareggio al 17’ con La Vardera, ma chiudono il primo tempo avanti 2-1 grazie a Cajazzo. Nel secondo tempo Guastamacchia realizza la terza rete, consolidando il quinto posto in classifica con 24 punti.
Il Cerignola supera 2-0 il Crotone al “Monterisi”. La squadra di casa sblocca il match al 60’ con Gambale e chiude i conti al 67’ con Cretella, portandosi all’undicesimo posto con 19 punti. L’Altamura pareggia 1-1 a Siracusa: vantaggio dei pugliesi al 23’ con Poli, pareggio dei siciliani al 94’ con Di Paolo. L’Altamura resta quattordicesima con 16 punti.
Prossimi impegni
Sabato 29 novembre alle 17:30 l’Altamura ospiterà il Sorrento al “D’Angelo”. Domenica 30 novembre il Monopoli giocherà alle 14:30 a Trapani, mentre alle 20:30 il Cerignola sfiderà il Latina al “Francioni” e il Casarano affronterà il Potenza al “Viviani”.