Brindisi, tragedia a Sant’Elia: 71enne ucciso a coltellate in casa. Il figlio si costituisce

BRINDISI – Tragedia familiare questa sera nel quartiere Sant’Elia, dove un uomo di 71 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, colpito mortalmente con diverse coltellate. L’allarme è scattato intorno alle 19:45 in via dei Sarti, nella villetta in cui la vittima viveva con la famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, l’autore del delitto sarebbe il figlio 41enne, che – stando a quanto trapelato – soffrirebbe di disturbi psichici. Dopo l’aggressione, si sarebbe presentato spontaneamente in caserma, ancora sporco di sangue, confessando ai carabinieri di aver ucciso il padre, che era affetto da una grave patologia. L’uomo è stato fermato ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al momento dell’omicidio, in casa era presente anche la moglie della vittima: la donna, in forte stato di choc, è stata soccorsa dal personale del 118. La figlia, arrivata successivamente, ha riferito di essere stata nella casa poche ore prima, trovando una situazione che appariva del tutto normale.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, Volanti, il pubblico ministero di turno e due ambulanze del 118. Per il 71enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. La villetta è stata posta sotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e il movente della tragedia.