Serie B: il Bari perde 2-3 contro il Frosinone al “San Nicola”

FRANCESCO LOIACONO – Il Bari cede 2-3 al Frosinone al “San Nicola” nella tredicesima giornata di andata di Serie B, in un match ricco di emozioni e colpi di scena.Il primo tempo si apre con un’occasione per i biancorossi: al 5’ Moncini calcia di destro, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 9’ il Bari resta vicino al vantaggio quando Pagano segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo il controllo del VAR. La squadra ospite passa però in vantaggio all’11’ con Raimondo, che di testa insacca su cross di Monterisi.Il Bari reagisce e al 18’ trova il pareggio grazie a Verreth, che trasforma una punizione con precisione. La gioia dei padroni di casa dura poco: al 27’ Bracalaglia riporta avanti il Frosinone di testa su cross di Calò. La squadra ciociara cala poi il tris al 43’ con Ghedjemis, che realizza con una girata di destro, prima che Castrovilli accorci le distanze al 45’ con un diagonale di sinistro.Nel secondo tempo il ritmo resta alto. Al 3’ Kvernadze sfiora il gol per il Frosinone, mentre al 11’ Verreth ci prova senza fortuna per il Bari. Al 17’ Oyono non concretizza una buona occasione per gli ospiti, e al 40’ Maggiore sfiora il pareggio per i biancorossi. Nel finale, al 93’, Partipilo manca di poco la rete del possibile 3-3.Con questa sconfitta, il Bari resta fermo a quota punti nella classifica di Serie B, mentre il Frosinone festeggia un successo prezioso in trasferta.Il prossimo impegno dei biancorossi sarà nella quattordicesima giornata, sabato 29 novembre alle 15, contro l’Empoli al “Castellani”.