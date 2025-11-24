Calimera, ritrovata l’auto di Najoua Minniti: la 35enne avrebbe ucciso il figlio e poi si sarebbe tolta la vita
CALIMERA - È stata ritrovata nelle acque di Roca l’auto di Najoua Minniti, 35enne residente a Calimera, coinvolta in una tragica vicenda familiare. La donna, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ucciso il figlio Elia, di 8 anni, per poi togliersi la vita.
Negli ultimi giorni le forze dell’ordine erano impegnate nella ricerca del veicolo, che è stato ritrovato stamattina. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza le circostanze del drammatico episodio.