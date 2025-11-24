Prosegue in Puglia “Cinema Addiction”: in programma il film “El Sur” di Víctor Erice

BARI - Prosegue in cinque città pugliesi il ciclo di proiezioni, a cura di. Mercoledì 26 novembre sarà protagonista(Spazioporto - Cineporto), mentre giovedì 27 novembre toccherà a(Showville),(Cinema Impero),(Sala Farina) e(Cineporto). Gli spettacoli inizieranno alle 20.30 con

La rassegna propone “El Sur”, opera mai distribuita in Italia firmata dal regista spagnolo Víctor Erice, tra i più importanti cineasti contemporanei. Il film chiude il trittico della rassegna “I grandi iniziati” ed è caratterizzato da una rara intensità poetica.

Tratto dal racconto omonimo di Adelaida García Morales, il film racconta la storia di Augustín (Omero Antonutti), scienziato e rabdomante che vive nel nord della Spagna con la moglie Julia (Lola Cardona) e la figlia Estrella (Sonsoles Aranguren). Con il crescere della ragazza, Augustín tenta di trasmetterle il suo dono: l’abilità di individuare l’acqua tramite un pendolo.

Estrella percepisce tuttavia un alone di mistero attorno al padre, sospettando che le nasconda qualcosa del suo passato. La situazione si complica quando la nonna rivela litigi avuti durante la guerra civile spagnola e Estrella nota il padre recarsi ripetutamente al cinema per vedere film con un’attrice, Irene Rios, legata al segreto del talento di Augustín. Il film intreccia memoria, mistero e cinema, offrendo un’esperienza poetica e intensa agli spettatori.