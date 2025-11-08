Campagna vaccinale anti-influenza: cresce l’adesione dei cittadini

BARI – La stagione influenzale è entrata nel vivo e la risposta dei cittadini baresi è incoraggiante. La campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, promossa dalla ASL Bari, ha già superato quota 130mila dosi somministrate in tutta la provincia.

A coordinare l’organizzazione, come ogni anno, è il Dipartimento di Prevenzione, attraverso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in collaborazione con medici di Medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie convenzionate, ospedali, RSA e centri vaccinali.

Soddisfatto il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio:

“I numeri della campagna antinfluenzale sono positivi e incoraggianti. Desidero ringraziare tutti gli operatori sanitari che, insieme ai 757 medici di Medicina generale, ai 141 pediatri e alle 378 farmacie convenzionate, stanno lavorando in sinergia per tutelare la salute dei cittadini. È un risultato che nasce dal gioco di squadra e dal senso di responsabilità condiviso verso la nostra comunità.”

Finora sono state somministrate 130.117 dosi di vaccino antinfluenzale nelle strutture del territorio. Il 74,2% delle vaccinazioni è stato effettuato dai medici di base (96.578), il 17,4% dai pediatri (22.592) e l’8,4% (10.947) dai centri vaccinali e da altre strutture sanitarie provinciali. Un dato che conferma la centralità della rete territoriale nella promozione della salute e nella prevenzione.

Le RSA dell’area metropolitana di Bari hanno risposto in modo compatto all’invito della ASL: somministrate 170 dosi di vaccino antinfluenzale e 80 anti-COVID agli ospiti, oltre a 130 dosi agli operatori sanitari, 190 contro lo pneumococco e 143 contro l’Herpes Zoster.

La campagna, in linea con le indicazioni regionali, è offerta gratuitamente a persone di ogni età, ma fortemente raccomandata a over 60, donne in gravidanza, bambini tra 6 mesi e 6 anni, soggetti fragili, operatori sanitari e donatori di sangue. Le vaccinazioni sono disponibili presso i medici e pediatri di fiducia, le farmacie convenzionate, gli ospedali e i centri vaccinali dei vari comuni.

“L’adesione in crescita dei cittadini – spiega Francesco Nardulli, direttore del SISP area metropolitana del Dipartimento di Prevenzione – conferma la fiducia nella prevenzione. Il nostro obiettivo è duplice: proteggere i soggetti più fragili e ridurre la circolazione dei virus respiratori, così da alleggerire la pressione sui servizi sanitari durante i mesi invernali. Continueremo a monitorare l’andamento della campagna e a garantire la massima accessibilità ai vaccini in ogni comune della provincia.”