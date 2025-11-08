Serie C, girone C: Enrico Barilari è il nuovo allenatore del Foggia

Foggia, 8 novembre 2025 – Cambio in panchina per il Foggia. La società rossonera ha ufficializzato la nomina di Enrico Barilari, 51 anni, come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, subentrando a Delio Rossi, che ha risolto consensualmente il proprio accordo con il club dopo la sconfitta per 3-0 contro il Potenza al “Viviani”, nella dodicesima giornata del girone C di Serie C.

Al fianco di Barilari ci sarà Leonardo Bitetto nel ruolo di allenatore in seconda, mentre Renzo Ricci sarà il nuovo preparatore atletico. Il tecnico ha già diretto ieri pomeriggio il primo allenamento con la squadra.

Nella sua carriera, Barilari ha guidato il Sestri Levante, sia in Serie D sia in Serie C, e il Sorrento, sempre in terza serie.

Il Foggia, attualmente penultimo in classifica con 10 punti, a pari merito con Cerignola e Picerno, è chiamato a reagire per risalire la graduatoria e puntare alla salvezza.

Il debutto ufficiale di Barilari sulla panchina rossonera è previsto per domenica 9 novembre alle 20:30 allo stadio “Zaccheria”, dove il Foggia affronterà il Benevento nella tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Una gara già cruciale per il futuro della stagione.