Canosa di Puglia: operaio perde tre dita in un incidente sul lavoro

– Grave incidente sul lavoro questa mattina a Canosa di Puglia. Un operaio diè rimasto seriamente ferito mentre era impegnato nelle sue mansioni.

L'uomo stava manovrando un macchinario utilizzato per rimuovere alcuni residui della lavorazione dell’olio quando, per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato, perdendo tre dita della mano destra.

L'operaio è stato prontamente soccorso e stabilizzato sul posto, per poi essere trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari. Nonostante la gravità della lesione, l'uomo non è in pericolo di vita.

Sull'episodio sono state avviate indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e i funzionari dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della ASL BAT.