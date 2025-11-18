Canosa di Puglia: operaio perde tre dita in un incidente sul lavoro
CANOSA DI PUGLIA – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Canosa di Puglia. Un operaio di 50 anni è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato nelle sue mansioni.
L'uomo stava manovrando un macchinario utilizzato per rimuovere alcuni residui della lavorazione dell’olio quando, per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato, perdendo tre dita della mano destra.
L'operaio è stato prontamente soccorso e stabilizzato sul posto, per poi essere trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari. Nonostante la gravità della lesione, l'uomo non è in pericolo di vita.
Sull'episodio sono state avviate indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e i funzionari dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della ASL BAT.