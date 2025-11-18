A Tenuta Monacelle è già Natale: torna “Apulia for Christmas”, l’evento più magico dell’anno

FASANO - L’atmosfera più attesa della stagione sta per tornare. A Tenuta Monacelle si accendono di nuovo le luci del Natale e, con loro, anche la meraviglia di, la mostra-mercato natalizia che festeggia quest’anno la sua. Un traguardo importante, celebrato con un programma ricchissimo di novità e con un claim che guarda al futuro:

Tre giorni di magia nel weekend dell’Immacolata

L’appuntamento è fissato per il weekend dell’Immacolata, 6, 7 e 8 dicembre, un’occasione perfetta per immergersi nell’incanto delle feste in una cornice unica: Tenuta Monacelle, elegante struttura ricettiva immersa nelle colline della Selva di Fasano e custode di un autentico borgo di trulli del 1700. È qui che, ancora una volta, si rinnova il sodalizio vincente tra la Tenuta e l’organizzazione guidata da Cinzia Bellisario, ideatrice della manifestazione.

Artigianato, creatività e tradizioni: il cuore dell’evento

“Apulia for Christmas” nasce con un obiettivo chiaro: dare spazio e visibilità al mondo dell’artigianato e del fai-da-te, offrendo ai visitatori creazioni rigorosamente fatte a mano. Oggetti unici, frutto della passione e della fantasia di artisti e creativi provenienti da tutta Italia.

La mostra-mercato, quest'anno, ospiterà quasi 40 espositori, selezionati tra i più talentuosi del panorama nazionale. Un vero paradiso per chi desidera trovare regali originali, decorazioni, oggetti d’arredo o piccoli capolavori da donare o da portare a casa.

Sapori di festa e atmosfere da fiaba

Il borgo dei trulli, illuminato da luci e ghirlande, sarà il suggestivo scenario che farà da sfondo all’intero evento. Ma la magia non sarà solo visiva: i visitatori potranno infatti intraprendere un percorso enogastronomico dedicato ai sapori tipici del periodo natalizio.

Tra i punti degustazione troverete:

caldarroste fumanti

carne alla griglia

panzerotti pugliesi

show cooking live delle pettole zuccherate

vino delle cantine partner

un angolo dedicato alle birre artigianali



