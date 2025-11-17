Capurso e Corato: due incendi, edifici evacuati e una donna salvata

CAPURSO - Un incendio divampato intorno alle 22 di sabato ha parzialmente distrutto un intero stabile in via Casamassima a, costringendo all’evacuazione completa dell’edificio. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi cinque ore per spegnere le fiamme. Nessun ferito: le quattro persone residenti all’ultimo piano sono state tratte in salvo. L’area resta inaccessibile e sono in corso accertamenti sulle cause.

A Corato, sempre nella serata di ieri, un’anziana è stata salvata dal suo appartamento in via Aleardi dopo che un altro incendio l’aveva intrappolata all’interno. L’allarme è stato dato dai vicini e due uomini sono riusciti a portarla fuori prima dell’arrivo dei pompieri. La donna è stata affidata al 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e verificato la stabilità dell’abitazione. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni. Anche qui le cause del rogo sono in fase di accertamento.