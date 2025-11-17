Checco Zalone torna al cinema: al via la prevendita di “Buen Camino”, in sala dal 25 dicembre 2025

BARI - È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il ritorno disul grande schermo. Da oggi, lunedì 17 novembre, sono in vendita i biglietti del nuovo film, che arriverà nelle sale il, a cinque anni da Tolo Tolo.

Diretto da Gennaro Nunziante e scritto insieme allo stesso Zalone, il film è prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con Mzl e Netflix. Le riprese si sono svolte tra Italia e Spagna, rinnovando la fortunata coppia artistica Zalone–Nunziante, già protagonista di successi come Quo Vado?, Sole a catinelle, Che bella giornata e Cado dalle nubi.

In Buen Camino Zalone interpreta un uomo ricco e viziato che, dopo la scomparsa della figlia adolescente, si mette sulle sue tracce percorrendo il Cammino di Santiago. Il viaggio diventa così un percorso di crescita e riscoperta del rapporto padre–figlia.