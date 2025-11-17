Carbonara: scoperta cava con roghi illeciti, denunciata la titolare dell’azienda di recupero rifiuti

BARI - Nuova operazione deicontro lenel Barese. A, in una cava in esercizio utilizzata da un’azienda di recupero rifiuti, i militari del, con il supporto dele della, hanno scoperto un vasto sito in cui avvenivano

L’intervento è scattato dopo un’indagine condotta con l’ausilio di un drone, che ha documentato le numerose combustioni. Al momento dell’accesso dei militari, era in corso l’ennesimo incendio, con una colonna di fumo nero visibile dall’area.

All’interno dell’azienda sono stati rilevati accumuli di rifiuti oltre i limiti autorizzati, depositati su superfici senza adeguata pavimentazione, e l’assenza di un impianto per il trattamento delle acque meteoriche, indispensabile per evitare la dispersione di sostanze inquinanti nel suolo.

Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale a causa della presenza di lavoratori in nero in percentuale superiore al 10%. Sono state rilevate ulteriori irregolarità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con una multa di circa 30mila euro e sanzioni amministrative per un totale di 6.400 euro.

La titolare dell’azienda è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per discarica abusiva, combustione e traffico organizzato di rifiuti, oltre che per inquinamento ambientale. L’intera area, estesa 30mila metri quadrati, è stata posta sotto sequestro.