Putignano accoglie “In Foco 2.0”: laboratorio creativo per insegnare la parità di genere ai bambini

PUTIGNANO - Mercoledì, a, prende il via il workshop creativo, promosso dallae finanziato nell’ambito dell’avviso. L’iniziativa si terrà allepresso ile vedrà la partecipazione di esponenti delle istituzioni locali, tra cui, assessore comunale al Welfare,, dirigente Area Affari Generali, Istituzionali e Servizi ai Cittadini, ed, coordinatrice Ufficio Affari Sociali.

Il laboratorio, rivolto a bambini e bambine dai 9 agli 11 anni, mira a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della parità di genere, superando stereotipi e promuovendo la consapevolezza sociale. I partecipanti potranno sperimentare diverse tecniche artistiche, dal disegno alla pittura fino alla street art, guidati dall’urban artist Viola Gesmundo, che accompagnerà i giovani in tutte le tappe del progetto.

«Come nella mostra fotografica della prima edizione, anche questa volta il progetto intende esplorare la parità di genere attraverso l’arte e la creatività partecipata, con un approccio evolutivo che mira a consolidare e ampliare l’impatto sul territorio pugliese», spiega Erica Spagnuolo, presidente di Kaleidos.

La metodologia didattica prevede un laboratorio in cui i bambini, davanti a uno specchio, tracceranno il proprio volto: un gesto semplice ma simbolico, per ricordare che ognuno può contribuire al cambiamento. La partecipazione è gratuita e, oltre a Putignano, i workshop si terranno anche a Orsara di Puglia e Orta Nova, in provincia di Foggia.



