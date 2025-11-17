Putignano accoglie “In Foco 2.0”: laboratorio creativo per insegnare la parità di genere ai bambini
PUTIGNANO - Mercoledì 19 novembre, a Putignano, prende il via il workshop creativo “In Foco 2.0: Colori di Uguaglianza”, promosso dalla cooperativa sociale Kaleidos e finanziato nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità – Terza edizione”. L’iniziativa si terrà alle 16.00 presso il Centro Polivalente Comunale “Franco Paolillo” e vedrà la partecipazione di esponenti delle istituzioni locali, tra cui Gianluca Miano, assessore comunale al Welfare, Pamela Giotta, dirigente Area Affari Generali, Istituzionali e Servizi ai Cittadini, ed Enza Lanzieri, coordinatrice Ufficio Affari Sociali.
Il laboratorio, rivolto a bambini e bambine dai 9 agli 11 anni, mira a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della parità di genere, superando stereotipi e promuovendo la consapevolezza sociale. I partecipanti potranno sperimentare diverse tecniche artistiche, dal disegno alla pittura fino alla street art, guidati dall’urban artist Viola Gesmundo, che accompagnerà i giovani in tutte le tappe del progetto.
«Come nella mostra fotografica della prima edizione, anche questa volta il progetto intende esplorare la parità di genere attraverso l’arte e la creatività partecipata, con un approccio evolutivo che mira a consolidare e ampliare l’impatto sul territorio pugliese», spiega Erica Spagnuolo, presidente di Kaleidos.
La metodologia didattica prevede un laboratorio in cui i bambini, davanti a uno specchio, tracceranno il proprio volto: un gesto semplice ma simbolico, per ricordare che ognuno può contribuire al cambiamento. La partecipazione è gratuita e, oltre a Putignano, i workshop si terranno anche a Orsara di Puglia e Orta Nova, in provincia di Foggia.