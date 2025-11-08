🔴 Cellamare, schianto tra camion e furgone sulla SS100: traffico bloccato e feriti

CELLAMARE – Grave incidente all’alba sullain direzione Taranto, all’altezza di, dove sono rimasti coinvolti une un. Secondo le prime ricostruzioni, il camion sarebbe finito fuori strada e ha colpito il furgone.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco, mentre la strada è stata chiusa al traffico per alcune ore per permettere i rilievi e i soccorsi.

Uno degli autisti feriti è rimasto incastrato nella cabina del camion, inclinata su un lato. I Vigili del Fuoco hanno operato con delicatezza e rapidità per estrarre l’uomo dalla parte alta della cabina. Successivamente, un’altra squadra con autogru ha provveduto a liberare completamente la strada statale.

Non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni dei feriti, ma i soccorsi sono stati tempestivi e il traffico è stato riaperto dopo il completamento delle operazioni.