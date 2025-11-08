Agrogepaciok 2025: a Lecce la 20ª edizione della grande fiera del food & beverage

LECCE – Prosegue alla, il Salone Internazionale dedicato a, considerata la più grande fiera professionale del Sud Italia nel settore food & beverage. L’evento, in programma fino al, celebra 20 anni di eccellenza e passione, unendo

Cinque giornate ricche di workshop, showcooking, laboratori e concorsi professionali nei quattro Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria. Tra le novità di quest’anno, la presenza di due eccellenze europee della formazione: A.P.E.I. (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) del Maestro Iginio Massari e Accademia Niko Romito, scuola di alta formazione dello chef tre stelle Michelin.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione figurano:

Domenica 9 novembre si terrà lanel Forum Pasticceria, con giovani pasticceri under 25 impegnati nella realizzazione di uncon struttura artistica sul tema "Le mie radici".

Protagonista assoluta nel Forum Cucina sarà la patata dolce di Frigole, valorizzata in creazioni culinarie dagli chef Simone De Siato, Simone Centonze, Daniele Pecoraro, Marco Paladini e Michele Lazoi. Sempre la patata dolce sarà protagonista nel Forum Pasticceria con il laboratorio "Panettone Lab" e nella pizza, con focus sul Rustico Leccese e pizza dessert.

Eventi speciali di lunedì 10 novembre

Il Forum Pasticceria ospiterà gli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, tra cui Nicola Giotti, che presenterà le uova aerografate, opere artistiche in cioccolato di altissima tecnica, dedicate a Fernando "Fefè" De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo.

Nel Forum Pizzeria sarà protagonista Luciano Sorbillo, con approfondimenti sull’uso creativo della patata dolce, e si terrà la quinta edizione del concorso PizzAgrogepaciok, con sfide sulla pizza classica e, per la prima volta, sulla pizza gluten free.

La fiera è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00. Per informazioni: www.agrogepaciok.it – Tel. 0832 457864.