Challenger di Atene, Dalla Valle avanza al secondo turno: eliminati Angelini, Caniato e Potenza

- Primo turno con luci e ombre per gli azzurri al torneo Challenger sul cemento di Atene. L’unico italiano a centrare la qualificazione al secondo turno è, autore di una solida prestazione contro il greco, superato con un doppio 6-3.

Giornata negativa invece per gli altri tennisti italiani impegnati. Lorenzo Angelini è stato eliminato 6-2 6-2 dal russo Nikolay Vylegzhanin, mentre Carlo Alberto Caniato ha ceduto 6-2 6-3 al britannico James Story. Sconfitta in due set anche per Luca Potenza, battuto 7-5 7-5 dall’ucraino Aleksandr Braynin al termine di un match equilibrato.

Negli altri incontri del primo turno, il belga Michael Geerts ha dominato 6-2 6-1 contro il britannico Giles Hussey, mentre lo spagnolo Alberto Barroso Campos ha imposto il proprio ritmo con un netto 6-1 6-3 sul greco Pavlos Tsitsipas. Vittoria in rimonta per il britannico Arthur Fery, che ha superato 1-6 6-4 6-4 il greco Aristotelis Thanos.

Successo in tre set per il tedesco Rudolf Molleker, vincente 6-1 6-7 6-4 sull’ungherese Peter Fajta, mentre l’ivoriano Eliakim Coulibaly ha battuto 6-4 6-2 il britannico Charlie Robertson. Lo spagnolo Sergio Callejon Hernando si è imposto 6-2 6-2 sullo svedese Olle Wallin e il ceco Jan Kumstat ha chiuso il programma con una vittoria 7-5 4-6 6-1 sul polacco Maks Kasnikowski.

Dalla Valle sarà dunque l’unico italiano al secondo turno, dove cercherà di proseguire il proprio cammino nel torneo ateniese.