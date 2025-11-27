Coppa Italia di Serie C, il Cerignola si arrende al Potenza: 4-2 al “Viviani” e gialloblù eliminati
FRANCESCO LOIACONO - Il Potenza supera 4-2 il Cerignola negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, al termine di una gara ricca di occasioni e determinata soprattutto dalla maggiore concretezza dei rossoblù. Allo stadio “Viviani” la squadra lucana conquista così l’accesso ai quarti di finale, dove il 10 dicembre affronterà il Crotone.
La partita si accende già nei primi minuti: al 7’ Sainz Maza sfiora il vantaggio per il Cerignola, mentre all’11’ Bruschi risponde con una conclusione pericolosa per il Potenza. Un minuto dopo Selleri prova il destro senza trovare la porta, ma al 16’ lo stesso giocatore sblocca il risultato con un tocco di sinistro su assist di Maisto.
Il Cerignola prova a reagire e al 22’ Emmausso spreca una buona occasione. I padroni di casa però continuano a spingere e al 38’ raddoppiano: Mazzeo, servito davanti alla porta, insacca con un diagonale di destro. Al 43’ i gialloblù tornano in partita grazie al rigore trasformato da Emmausso, concesso per un fallo del portiere Alastra proprio sull’attaccante ofantino.
Nella ripresa, al 3’, Maisto non sfrutta una posizione favorevole, mentre al 14’ Bruschi sfiora il tris su punizione. Il 3-1 arriva comunque al 22’: Mazzeo sigla la sua doppietta con un rasoterra di sinistro su cross di De Marco. La quarta rete lucana arriva al 30’, quando Adjapong trova una splendida girata al volo sugli sviluppi di un corner battuto da Bruschi.
Nel finale il Cerignola tenta orgogliosamente di riaprire la gara: Emmausso al 36’ e Gambale al 38’ sfiorano il gol. Al 93’ Petrungaro manca il pokerissimo per il Potenza, mentre al 94’ Emmausso firma la sua doppietta personale con un colpo di testa che vale il definitivo 4-2.
Il Potenza celebra così la qualificazione ai quarti di finale, mentre il Cerignola lascia la competizione dopo una prova generosa ma insufficiente per contrastare la spinta offensiva dei rossoblù.