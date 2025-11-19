CityModa celebra i suoi 30 anni: un sogno che diventa realtà

MODUGNO – CityModa spegne 30 candeline e celebra un traguardo che racconta non solo la storia di un’azienda, ma il sogno di un imprenditore che, trent’anni fa, decise di trasformare un’intuizione in un progetto destinato a crescere. La storica catena pugliese, oggi presente in tre regioni, festeggia questo anniversario con un evento speciale nel luogo dove tutto è cominciato: lo store di Modugno.

Il viaggio di CityModa parte nel 1995, quando Giancarlo Fiore, ispirato da un’esperienza a New York, immaginò di portare in Puglia un nuovo modo di vivere lo shopping. Il suo obiettivo era creare una vera “cittadella della moda”, dinamica, accessibile e capace di accogliere i desideri dei clienti.

Da quella prima intuizione è nata una realtà oggi consolidata: 13 store distribuiti tra Puglia, Basilicata e Lombardia, 4 boutique, collaborazioni con oltre 200 brand internazionali e una continua crescita che ha trasformato CityModa in un punto di riferimento del fashion retail italiano.

Il 30º anniversario non è soltanto una data da celebrare, ma l’occasione per guardare al passato con orgoglio e al futuro con rinnovata ambizione. L’evento si svolgerà domenica 23 novembre a partire dalle 17.30 e sarà un vero e proprio viaggio emozionale dedicato a clienti affezionati, partner, collaboratori e a tutti coloro che, in questi anni, hanno contribuito a costruire il percorso del brand.

Il tema scelto è quello del sogno, filo conduttore che ha guidato l’intera storia di CityModa. La serata proporrà esperienze interattive, momenti celebrativi e iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli:

Dream & Win Experience: un’estrazione di premi ispirati al tema del sogno.

Area Networking “Il Sogno Imprenditoriale”: un salotto dedicato al racconto della storia di CityModa, con intervista al fondatore Giancarlo Fiore. Powered by Il Piccio.

Mascotte Disney: grazie alla collaborazione con Safira Viaggi, un momento per famiglie e bambini con foto ricordo.

Photobooth: area a cura di Graziani per immortalare i momenti più belli della festa.

Musica dal vivo: DJ set e intrattenimento per celebrare insieme.

Food & Drink: sushi experience firmata KOKOI e cocktail a cura di Cippone & Di Bitetto.



