Putignano, il 29 e 30 novembre torna “San Martino – Ogni mosto diventa vino”

PUTIGNANO – Il centro storico di Putignano si prepara ad accogliere la quarta edizione di San Martino – Ogni mosto diventa vino, l’evento enogastronomico organizzato dall’APS Onde Culturali che sabato 29 e domenica 30 novembre chiuderà il mese all’insegna del vino, della gastronomia, della cultura e dell’intrattenimento per tutte le età.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che nel nuovo format itinerante portò nei vicoli del borgo oltre 10mila visitatori, San Martino torna con un percorso rinnovato e dieci cantine pugliesi protagoniste: Cantine Colavecchio, Schola Sarmenti, Varvaglione, Masseria Torricella, TerreCarsiche 1939, Tenuta Viglione, Antonio Pisante, Teanum, Miali e Angiuli. Le degustazioni saranno guidate dai sommelier dell’AIS Puglia – Murgia.

Accanto al vino, non mancherà una ricca proposta gastronomica con piatti tipici e le immancabili caldarroste. Confermata anche l’attenzione per le famiglie: in piazza Teatro sorgerà l’Area Kids, realizzata con il supporto di Vuemme Consulting, con gonfiabili, spettacoli di giocoleria, animazione e trucca-bimbi. Parallelamente, la Biblioteca Comunale ospiterà la Notte bianca dei bambini e delle bambine e, domenica pomeriggio, il BiblioCinema – San Martino edition, curato dall’APS Lavori dal Basso.

Per la prima volta l’evento offrirà anche un’Area Camper dedicata, allestita presso il parcheggio di via Martiri delle Foibe.

San Martino si conferma inoltre un appuntamento culturale di rilievo. Sotto la curatela di Giovanna Fiore e Giuseppe La Scala, i vicoli del centro storico ospiteranno tre installazioni artistiche firmate da Gianluca Di Liddo, Lorena Ortells e dalla Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Angeli, creando un percorso immersivo dedicato al vino e alle storie che lo accompagnano.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 29 novembre alle 18.30 nella Sala “Francesco Mastrangelo” del Museo Civico “Romanazzi Carducci”, per poi proseguire tra i vicoli con degustazioni, musica e momenti di convivialità. Le attività partiranno già dal pomeriggio con la visita-degustazione presso Cantine Colavecchio, organizzata dall’InfoPoint di Putignano all’interno del ciclo “Andar per masserie” (prenotazioni via mail, telefono o presso l’InfoPoint in piazza Plebiscito 18).

Domenica 30 novembre il programma inizierà alle 11.30 con la presentazione del progetto “San Martino Inclusivo”, promosso da Onde Culturali APS, Fiorire Comunque ODV e Casa Gabrieli. Interverrà anche il Garante regionale per le persone con disabilità, ing. Stefano Lisi.

Dalle 12 riapriranno tutti gli stand, mentre chiese e Museo Civico del centro storico saranno visitabili straordinariamente durante la pausa pranzo.

Nel pomeriggio, spazio al BiblioCinema (prenotazioni su www.lavoridalbasso.it) e alla Tavola Rotonda “La Puglia e l’Enoturismo”, in programma nella Sala “Antonia Barletta” della Biblioteca Comunale, con il patrocinio di Pugliapromozione, Università LUM “Giuseppe De Gennaro” e AIS Puglia – Murgia.

La quarta edizione di San Martino – Ogni mosto diventa vino è organizzata da Onde Culturali APS con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, della Città di Putignano e dell’AIS Puglia – Murgia.



