Villaggio del Gusto – Cab Edition dal 21 al 23 novembre in piazza Umberto: arriva “Aspettando Natale 2025”

BARI - Piazza Umberto I si prepara a trasformarsi in un grande spazio di festa, sapori e socialità con l’arrivo del Villaggio del Gusto – CAB Edition – Aspettando Natale 2025, in programma da venerdì 21 a domenica 23 novembre. L’iniziativa, organizzata dall’associazione De Gustibus Vitae in collaborazione con SDM Eventi, nasce dall’invito dell’amministrazione comunale a valorizzare uno dei luoghi simbolo della città con eventi capaci di unire comunità, tradizione e partecipazione. L’ingresso è libero e l’area espositiva sarà aperta ogni giorno dalle 11.00 alle 23.30.

Il Villaggio del Gusto approda per la prima volta in piazza Umberto, portando con sé la formula ormai consolidata e apprezzata durante la Festa di San Nicola in largo Giannella: eccellenze enogastronomiche, artigianato locale, intrattenimento, musica live e attività per famiglie. Un appuntamento pensato come un grande preludio alle festività natalizie, che punta a raccontare il territorio e le sue produzioni attraverso un’esperienza coinvolgente e inclusiva.

Saranno quindici gli espositori dedicati al food, con un’offerta ricca e variegata che spazia dal negramaro al primitivo, dagli spaghetti all’assassina alla porchetta di Grumo, dai salumi umbri al pane di Altamura, dal caciocavallo impiccato alle caldarroste. Non mancheranno dolci siciliani e campani, panettoni artigianali, panzerotti, panini con il polpo, liquirizie, caramelle gommose, churros ungheresi e crepes, oltre a un’ampia scelta di prodotti gluten free. Tra gli operatori presenti ci saranno Casa Murgia, Leo’s, GF Gusto e Tradizioni, Celi House, Assassina Metropolitan Killer Pasta, Enoteca San Nicola, 900 Street Food, Kinder Crepe’s, Puglia & More, Le Sfizierie, Gogò, Food & Company, I Tesori di Sicilia 56 e Adriatica. Accanto alle proposte gastronomiche, circa venti artigiani selezionati da SDM Eventi proporranno manufatti tipici del territorio pugliese, ideali anche come idee regalo in vista del Natale.

Ad arricchire la tre giorni ci sarà un programma musicale curato dalla direzione artistica di Pasquale 33, con la media partnership di RadioBari e TeleBari. Venerdì 21 novembre alle 20.30 si esibiranno i The Square, con un repertorio di brani italiani e internazionali. Sabato 22 novembre, alle 12.00 e alle 20.30, sarà la volta dei Bari Blues Connection, con sonorità rock e blues. Domenica 23 novembre, sempre alle 20.30, gli Smooth & Blues accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso ritmi senza tempo.

Il Villaggio del Gusto – CAB Edition si propone così come un momento di festa e partecipazione, capace di valorizzare piazza Umberto e di offrire alla città un anticipo del clima natalizio attraverso tradizioni, sapori e musica. Una tre giorni pensata per coinvolgere famiglie, residenti e visitatori, confermando la volontà degli organizzatori di creare eventi di qualità che mettano al centro la comunità.