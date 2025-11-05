“Coloriamo i luoghi della salute del cervello”: a Bari la Salute mentale è a misura di persona



Salute e inclusione sono obiettivi prioritari dell’attività del Dipartimento di Salute Mentale. L’ASL di Bari garantisce un’assistenza completa – dalla prevenzione alle cure specialistiche, fino al supporto psicologico, all’emergenza e all’assistenza socio-sanitaria – adattando i servizi ai bisogni specifici delle comunità locali.



Un’organizzazione capillare sul territorio



Il DSM di Bari coordina una rete di strutture articolate in:Centri di Salute Mentale (CSM) distribuiti in 7 aree territoriali

Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) (negli Ospedali di Putignano, San Paolo Bari e Altamura)

UOC di Psicologia Clinica

UOSVD Pr.i.s.ma (Prevenzione e Interventi Precoci per la Salute Mentale di Adolescenti e Giovani Adulti)

UOSVD Psichiatria Penitenziaria

UOSVD DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)

Centro Diurno Cunegonda per l’inclusione lavorativa



Attività e bacino di utenza



Il DSM assiste una popolazione di oltre 1,2 milioni di abitanti, con 25 ambulatori territoriali distribuiti nelle sette aree territoriali e circa 10mila pazienti in carico stabilmente.

Nel 2024 sono state erogate 296.615 prestazioni, mentre nel 2025 (fino a ottobre) si contano già 223.738 prestazioni relative a diverse patologie, tra cui le più frequenti riguardano disturbi psicotici, disturbi dell’umore e disturbi di personalità, in particolare per una fascia d’età prevalente compresa tra i 25 e i 45 anni.



Le attività principali riguardano:

Prestazioni infermieristiche territoriali e domiciliari (circa 30%),

Prestazioni psichiatriche (28%),

Prestazioni riabilitative (7%),

Prestazioni psicologiche (8%),

Prestazioni sociali (1%).

Prevenzione e sostenibilità



Il DSM di Bari collabora con istituzioni sanitarie, universitarie e private per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi, investendo sull’assistenza specialistica, prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione psicosociale.

Obiettivo prioritario è la presa in carico del paziente affetto da patologia psichica nonché il reinserimento sociale e lavorativo, riducendo i ricoveri prolungati e i costi legati alla cronicizzazione.

Attraverso i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA), il DSM migliora l’accesso e la continuità delle cure, rendendo i servizi più fruibili e personalizzati.

Tra gli obiettivi perseguiti, infine, vi è la gestione integrata e la prevenzione dei fenomeni di marginalità e inclusione sociale e, non ultimo per importanza, la realizzazione di eventi di sensibilizzazione contro lo stigma in psichiatria, per favorire una visione più consapevole e inclusiva della salute mentale nella popolazione generale.



«Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Bari – aggiunge Guido Di Sciascio -, attraverso le sue molteplici attività e oggi con il progetto che prende il via da Bari, conferma il proprio impegno nel costruire una salute mentale sempre più accessibile, efficiente e sostenibile, capace di coniugare qualità delle cure, innovazione e attenzione ai bisogni della comunità grazie ad un modello di rete integrata di servizi e di sostegno delle persone con disagio mentale in grado di operare in sinergia con le strutture territoriali, ospedaliere e del privato sociale».